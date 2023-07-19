Политика Депутати Європарламенту вимагають видати ордер на арешт Олександра Лукашенка

2023-07-19 11:21

Депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це йдеться у прес-релізі за підсумками звіту депутатів Європарламенту.

В ЄП вважають, що самопроголошена влада Білорусі несе відповідальність за злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей з України.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка", - йдеться у прес-релізі.

Також депутати Європарламенту вважають, що Рада ЄС також має розширити санкційний список білоруських та російських осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей.