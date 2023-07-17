ВОЙНА В Украине В СБУ пояснили, когда раскроют все подробности бавовны на Крымском мосту

2023-07-17 15:39

Служба безопасности Украины откроет все подробности организации взрыва на Крымском мосту после победы. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дегтяренко в комментарии информагентству Интерфакс-Украина..

"Все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - подчеркнул чиновник.

Спикер также напомнил, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял: "нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага".

"Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", - подчеркнул тогда он.

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