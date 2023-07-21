Украинские военнослужащие теперь могут стать офицерами даже не имея высшего образования
2023-07-21 21:36
Президент України підписав закон, який змінює деякі правила отримання військовими офіцерського звання.
ЩО ЗМІНИТЬСЯ:
- Документ вносить зміни до ст. 20 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».
- Новий закон усуває несправедливість та надає змогу військовослужбовцям отримувати офіцерські звання та підписувати контракт без вищої освіти.
- Однак необхідна одна умова: вони повинні мати бойовий досвід та проходити військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше 6 місяців.
- Також в Україні збільшується граничний вік прийняття офіцерів на контракт - з 20 до граничного віку перебування на військовій службі (раніше було з 20 до 30 років).