ВОЙНА В Украине Украинские военнослужащие теперь могут стать офицерами даже не имея высшего образования

2023-07-21 21:36

Президент України підписав закон, який змінює деякі правила отримання військовими офіцерського звання.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ:

  • Документ вносить зміни до ст. 20 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».
  • Новий закон усуває несправедливість та надає змогу військовослужбовцям отримувати офіцерські звання та підписувати контракт без вищої освіти.
  • Однак необхідна одна умова: вони повинні мати бойовий досвід та проходити військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше 6 місяців.
  • Також в Україні збільшується граничний вік прийняття офіцерів на контракт - з 20 до граничного віку перебування на військовій службі (раніше було з 20 до 30 років).
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ВОЙНА В Украине

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