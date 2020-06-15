Политика Нардепы хотят брать помощников без образования и свободно распоряжаться деньгами

2020-06-15 15:14 198
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Верховной Раде предлагают разрешить нардепам брать себе помощников без образования. Соответствующий законопроект № 3644 зарегистрировали в парламенте.

Инициаторами данного проекта выступили пять "слуг народа" и один нардеп от "Европейской солидарности".

Если раньше в законодательстве было указано, что "помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеет государственным языком", то сейчас редакцию закона хотят изменить на "помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком". То есть нардепы могут выбирать себе помощников без образования.

Документом также предлагается, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал прошлого года.

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