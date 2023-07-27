ВОЙНА В Украине В Украине из-за непогоды обесточены магистральные линии, перебои со светом в 700 населенных пунктах

2023-07-27 14:29

В Украине из-за сложных погодных условий были обесточены магистральные линии. Без света остались 260 тысяч потребителей в более чем 700 населенных пунктах, сообщает Минэнерго в четверг, 27 июля.

"Из-за непогоды были обесточены магистральные линии оператора системы передачи электроэнергии НЭК Укрэнерго в Полтавской, Львовской, Одесской, Киевской областях. На подстанции 330 кВ в Житомирской области отключился автотрансформатор, обесточений не было", - говорится в сообщении.

Всего по стране осталось без света 260 тысяч абонентов в более чем 700 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей.

Больше всего от непогоды пострадала Киевщина, где обесточены 239 населенных пунктов, без света осталось почти 98 тысяч потребителей.

Также из-за неблагоприятных погодных условий отключились линии межгосударственного соединения с Молдовой и Польшей.

Из-за российских обстрелов в Донецкой области обесточивались 13 населенных пунктов. Также без питания осталась угольная шахта, где под землей находились работники. Горняков вывели на поверхность.

Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В общей сложности за сутки энергетики запитали более 40 тысяч потребителей.

Дефицит в энергосистеме отсутствует. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.