ВОЙНА В Украине Оккупанты срочно укрепляют свои позиции около Мелитополя Запорожской области

2023-08-04 16:31

Российские оккупанты построили вокруг города три-четыре линии обороны боясь наступления украинских сил. Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки - враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости", - заявил мэр.

В то же время Иван Федоров выразил уверенность, что подготовка не поможет российским оккупантам во время наступления ВСУ.

"Мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, - у врага не хватит сил удержаться и они будут точно убегать", - заявил мэр.

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