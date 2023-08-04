Оккупанты срочно укрепляют свои позиции около Мелитополя Запорожской области

Российские оккупанты построили вокруг города три-четыре линии обороны боясь наступления украинских сил. Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона.
"Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки - враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости", - заявил мэр.
В то же время Иван Федоров выразил уверенность, что подготовка не поможет российским оккупантам во время наступления ВСУ.
"Мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, - у врага не хватит сил удержаться и они будут точно убегать", - заявил мэр.