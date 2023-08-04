ВОЙНА В Украине Денис Шмыгаль озвучил реальные расходы Украины на оборонные нужды

2023-08-04 15:37

В настоящее время годовые расходы Украины на оборонные нужды составляют около 2 трлн гривен. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в мирное время доходная часть государственного бюджета составила 1,3 трлн гривен.

"На сегодняшний день на Вооруженные силы мы в бюджете закладывали 1,3 трлн гривен. За год выделили еще 509 млрд грн, пока еще будем выделять около такой суммы. Фактически Вооруженные силы, война стоят Украине на сегодняшний день около 2 трлн гривен", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что фактически деньги на все другие нужды Украина получает от западных партнеров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что с начала войны Украина получила 170 млрд евро помощи. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от 40 государств, а также европейских институций, МВФ и Всемирного банка.

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