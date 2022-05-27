ВОЙНА В Украине Армия Украины уже уничтожила военную технику роССии более чем на 13 миллиардов долларов

2022-05-27 13:31

Путинская роССия потеряла на войне с Украиной военную технику на сумму 13 миллиардов долларов, сообщает Forbes .

Самой дорогой на сегодня тратой россии стал ракетный крейсер "Москва", красиво уничтоженный ВСУ. Его стоимость составляет около 750 млн долларов.

Кроме затопленной "Москвы", в список самых дорогих потерь российской армии вошел также транспортный самолет ИЛ-76 за 86 миллионов долларов, а также крупный десантный корабль "Саратов" ($75 млн).

В среднем неспровоцированная война против Украины каждую неделю обходится рашистам от $400 млн до 1,5 млрд.

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