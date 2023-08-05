ВОЙНА В Украине Что будет с отключениями света в августе: украинцам рассказали, к чему готовиться

2023-08-05 15:30

 

В августе в Украине усилился дефицит электроэнергии. Причина – выход в плановый ремонт одного из энергоблоков АЭС. Кроме того, российские оккупанты отключили от украинской системы крупнейшую в Европе АЭС – Запорожскую, а причиненные обстрелами разрушения не позволяют максимально использовать оставшиеся мощности. Тем не менее, отключение бытовых потребителей в этом месяце маловероятно.

Еще одна проблема – недостаточный импорт, говорится в материале LIGA.net. Дело в том, что, отмечается, трейдеры импортируют мощность до 350 МВт при максимальных возможностях системы в 1,2 ГВт.

"Почему не импортируют больше? Это связано с ценой ресурса. В Украине, в отличие от Европы, действуют ограничения цен, выше которых невозможно продавать электроэнергию. Они были введены с началом запуска оптового рынка электроэнергии в июле 2019 из-за чрезмерной концентрации на украинском рынке. [Недавнее же] Повышение ограничений оказалось недостаточным", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается, летом 2023 года украинцы потребляли электричества на уровне лета-2022. Что, с учетом всех факторов приводит к увеличению дефицит электроэнергии.

Будут ли отключать свет летом

Отключение электричества бытовым потребителям, говорится в материале, является крайней мерой. И перед тем, как на нее пойти, энергетики пытаются сбалансировать систему другими способами:

  • ограничивают мощность большим потребителям – "промышленным предприятиям добровольно-принудительно предлагают ограничить потребление в час пик";
  • если этого недостаточно, в аварийном порядке начинают отключать юрлиц;
  • только потом доходит очередь до обычных потребителей.

И несмотря на имеющимеся проблемы, в августе, отмечается, вероятность отключения света обычным украинцам практически нулевая. А вот в осенне-зимний период она увеличится.

"Покрытие дефицита природным газом снизит устойчивость системы в осенне-зимний период. К тому же применение всех доступных мощностей генерации продлевает время их восстановления от ракетных и дроновых атак террористов минувшей зимой. Для ремонта объект необходимо отсоединить от сети эксплуатации", – говорится в материале.

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