ВОЙНА В Украине Прогноз погоды на 5 августа: надвигается жара, местами ожидается до +36°С

2023-08-05 12:30

В Киеве и области в субботу ожидается жаркая погода с температурой днем 32-34°С.

В Украине в субботу, 5 августа, в некоторых областях столбик термометра поднимется до отметки +36°С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В большинстве западных областей переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°.

Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.