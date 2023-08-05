Прогноз погоды на 5 августа: надвигается жара, местами ожидается до +36°С

В Киеве и области в субботу ожидается жаркая погода с температурой днем 32-34°С.
В Украине в субботу, 5 августа, в некоторых областях столбик термометра поднимется до отметки +36°С.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В большинстве западных областей переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 28-33°.
На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°.
Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.