Политика Польща жорстко відреагувала на слова невизнаного Лукашенка про налагодження стосунків

2023-08-14 13:32

Польща відреагувала на слова невизнаного цивілізованим світом самопроголошеного президента білорусі лукашенка про те, що він нібито хоче налагодити стосунки.

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський запропонував Мінську для початку припинити провокації на кордоні та звільнити понад 1000 політв'язнів, які перебувають у білоруських в'язницях.

"У нас немає і ніколи не було ворожих намірів щодо Білорусі. Ми не маємо наміру підтримувати погані відносини з Білоруссю.

Навпаки, ми хотіли б, щоб вони були якнайкращі, але саме білоруська влада поводиться так, як вона поводиться, і вона несе повну відповідальність за те, що у нас погані стосунки. Білорусь — це просто країна, яка є ворожою до Польщі" .