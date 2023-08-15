ВОЙНА В Украине Защитники продвигаются и закрепляются в районе Урожайного – Генштаб

2023-08-15 18:26

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех и направлении Урожайного и закрепляются там на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб, Ковалев на брифинге, Military Media Center

Прямая речь: "В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: По словам Ковалева, украинские войска продвигаются на направлении Урожайного на южном фронте, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Применяет резервы.

Силы обороны продолжают наступление, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вместе с тем украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.