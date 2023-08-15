ВОЙНА В Украине Сколько продержится жара и какой будет погода на День Независимости – Укргидрометцентр

2023-08-15 20:04

Синоптик рассказала, долго ли будет продолжаться жара в Украине и каких температур следует ожидать в ближайшие дни.

В Украину снова возвращается жара, которая удержится до конца этой недели. Меньшие температурные колебания ожидаются в западных областях.

Об этом в комментарии NV рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

"Эту погоду обуславливает поле высокого давления, то есть антициклон. Его центр находится северо-восточнее территории Украины, но он достаточно обширен, поэтому влияет практически на все регионы нашего государства. Немного меньше его влияние распространяется в западных областях, поэтому, например, на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течение суток 17 августа могут быть кратковременные дожди, отдельно грозы. 18 августа немного больше охвата кратковременных дождей по западным областям. Но в целом в большинстве областей все же жаркая и сухая жаркая погода" - рассказала Птуха.

По всей территории Украины в течение недели температура воздуха будет в пределах +26...+33 градуса в дневные часы, а в ночные +14...+20.

По словам синоптика, такие температурные показатели удержатся до 24 августа.

"Возможно, там уже немного будет колебаться, но в общем до 22-23 числа пока такие подобные синоптические условия по тем прогнозам, которые есть у нас на сегодня. Будем на это рассчитывать", — рассказала она.

Погода на День Независимости

Несмотря на то, что официальных прогнозов именно на 24 августа еще нет, по предварительным оценкам погода будет, как и на этой неделе, на погоду еще будет влиять поле высокого давления. Резких изменений по прогнозам пока не предвидится.

Погода в Киеве и области в ближайшие дни

В ночные часы +17…+19, в дневные +28…+32. Осадки в столице не ожидаются. Преимущественно солнечная погода. В ночные часы тоже ясное небо.

Напомним, в ряде областей было объявлено предупреждение о пожарной опасности на 14-17 августа.