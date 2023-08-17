ВОЙНА В Украине За сутки оккупанты нанесли 80 ударов по инфраструктуре и жилым домам Запорожской области

2023-08-17 15:37

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 80 ударов по 20 населенным пунктам в Запорожской области. На фоне этих атак поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, 70 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Щербаков, Малой Токмачки, Зализничного, Преображенки, Ольговского, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Новояковлевки и других сел на линии огня.

"Российские военные обстреляли из РСЗО Новояковлевку и Новодаровку, атаковали семью БПЛА Зализничное, Новодаровку, Чаривное, Левадное и Пятихатки, также оккупанты попали ракетой по Запорожскому району - снаряд упал между двумя селами и не причинил вреда.

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