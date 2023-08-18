ВОЙНА В Украине В Украине хотят изменить порядок мобилизации - право вручать повестки будет не только у ТЦК

2023-08-18 18:28

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який змінить порядок проведення мобілізації в Україні.

Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу».

Відповідно до змін, комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам на законодавчому рівні.

Також пропонується дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобовʼязаних чоловіків, а також сприяти їх прибуттю за викликом до ТЦК та СП.

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Німеччина передала Україні нові системи IRIS-T, радари Ground Observer та іншу зброю 2023-08-18 14:35