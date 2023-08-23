ВОЙНА В Украине ВСУ подбили роССийский самолет над Черным морем

2023-08-23 22:15

Военные нанесли удар по вражескому самолету в Черном море, который находился в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный.

Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. Об этом 23 августа сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.



Отмечается, что в территориальных водах Украины у острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.



Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ.



"Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером Москва - никакого ущерба украинским военным не нанесли", - отметили в ГУР.



В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету россиян. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.