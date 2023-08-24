ВОЙНА В Украине Потери врага в технике и живой силе быстро растут - число уничтоженных оккупантов приближается к 300 тысячам

2023-08-24 14:29

С 24 февраля 2022 по 24 августа 2023 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 259 160 человек (+340 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено: