ВОЙНА В Украине Потери врага в технике и живой силе быстро растут - число уничтоженных оккупантов приближается к 300 тысячам

2023-08-24 14:29

С 24 февраля 2022 по 24 августа 2023 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 259 160 человек (+340 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено:

  • 4375 (+2) танков
  • 8511 (+23) бронемашин
  • 5333 (+15) артиллерийские системы
  • 723 (+1) РСЗО
  • 494 (+3) средства ПВО
  • 315  самолетов
  • 316 (+1 стал трофеем) вертолетов
  • 4344 (+20) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1406  крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 7773 (+28) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 801 (+1) единицу специальной техники
  • 1 керченский мост

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