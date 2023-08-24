Потери врага в технике и живой силе быстро растут - число уничтоженных оккупантов приближается к 300 тысячам
2023-08-24 14:29
С 24 февраля 2022 по 24 августа 2023 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 259 160 человек (+340 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожено:
- 4375 (+2) танков
- 8511 (+23) бронемашин
- 5333 (+15) артиллерийские системы
- 723 (+1) РСЗО
- 494 (+3) средства ПВО
- 315 самолетов
- 316 (+1 стал трофеем) вертолетов
- 4344 (+20) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1406 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 7773 (+28) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 801 (+1) единицу специальной техники
- 1 керченский мост