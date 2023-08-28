ВОЙНА В Украине Посилення мобілізації в Україні: кого зі студентів можуть призвати до війська восени

2023-08-28 13:32

Якщо парламент вирішить посилити мобілізацію та ухвалить зміни до певних норм, відстрочку можуть не дати студентам 40-45 років, які у 2022 році вирішили здобути другу або третю освіту, - каже юрист Микола Максимов.

Крім того, є "приховані хитрощі" військкомів, зокрема, щодо аспірантів. Їх змушують пред'являти документи, яких не існує.

"Наприклад, в аспіранта вимагали студентський квиток, хоча в аспірантів такого документа немає, а також письмові звіти про складання сесій. Якщо військовозобов'язаний не може пред'явити документи за запитом військкомату, його направляють на військово-лікарську комісію та після цього вручають мобілізаційне розпорядження, що нібито людина не встигла оформити відстрочку", — поділився випадком зі своєї практики юрист Микола Максимов.