ВОЙНА В Украине КОМУ ИЗ УКРАИНЦЕВ УГРОЖАЮТ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЗА БЕЛЫЙ БИЛЕТ

2023-09-05 13:35

Власти угрожают привлечь к уголовной ответственности уклонистов, купивших справки о непригодности к службе.

В реальной зоне риска находятся люди, получившие белый билет после 24 февраля 2022 года и до сих пор живущие в Украине. Причем вне зависимости от того, купили они за деньги справку о непригодности к службе либо действительно имеют проблемы со здоровьем. Как раз их в ходе проверок найти и привести к следователям несложно

Есть два варианта развития событий:

Первый: обладателей справок заставят повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить свой диагноз (не исключено, что на этом этапе вновь придется платить).

Второй: к ним применят принцип презумпции виновности - то есть не особо разбираясь возбудят уголовное дело, а дальше придется доказывать, что ты в реальности болен.

Опять же это открывает большие возможности повторно "обилетить" человека, взяв с него деньги за закрытие уголовного дела или за необъявление подозрения, а также за подтверждение диагноза.

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фото Контрнаступление на юге: ВСУ продвинулись возле Новопрокоповки 2023-09-05 16:05
документ Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу 2023-09-05 15:37