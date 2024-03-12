ВОЙНА В Украине Сколько в Украине вынесено судовых приговоров по делам об уклонении от мобилизации

2024-03-12 10:26

В 2023 году украинцам вынесли 1274 приговора в судебных делах об уклонении от мобилизации. Речь идет об условных и реальных сроках лишения свободы до 5 лет. Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных Опендатабот.

Отмечается, что с начала войны в 2014 году таких приговоров в общей сложности 3746. Первый пик наказаний прошел в 2015 году, с началом российской агрессии на украинском Донбассе: тогда было вынесено 1596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало, достигнув восьми доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год после полномасштабного вторжения число таких дел увеличилось в 25 раз - до 220 приговоров.

За год количество дел возросло в 5 раз по сравнению с 2022-м, а 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

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Сколько в Украине вынесено судовых приговоров по делам об уклонении от мобилизации 2024-03-12 10:26
Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки по вопросу создания оборонительных линий 2024-03-12 08:25