ВОЙНА В Украине Сколько в Украине заведено уголовных дел по факту уклонения от мобилизации - раскрыты реальные цифры

2024-02-07 15:38

В Украине возбуждено уже 9 620 уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Нацполиции.

Отмечается, что больше всего производств открыто в Закарпатской (1053) и Днепропетровской (934) областях.

При этом почти 2,5 тысячи дел рассматриваются в судах, а 4,5 тысячи были закрыты.

Напомним, ГПСУ перекрыла очередной канал незаконного выезда мужчин за границу. Четверым организаторам преступной схемы сообщено о подозрении, им грозит лишение свободы от 7 до 9 лет.