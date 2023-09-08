ВОЙНА В Украине В Украине начали обучать изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА

2023-09-08 09:35

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины совместно с двумя ведущими заведениями высшего образования начало пилотный учебный курс по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в обучении примут участие представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые будут непосредственно использовать изделия на фронте.

По окончании курсов слушатели получат:

  • свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, обучающей программой которых предусмотрено изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА
  • навыки обращения с продуктами спецхимии
  • навыки обеспечения безопасности при обращении с боеприпасами
  • практический опыт первичной медицинской помощи

Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельную учебу. До конца года курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий.

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В Украине хотят изменить правила начисления пенсий военным 2023-09-07 21:37