ВОЙНА В Украине рф перебрасывает подкрепление под Работино, чтобы сдержать ВСУ, - британская разведка

2023-09-10 12:30

 

Россия перебрасывает под Работино подкрепление с других участков фронта, испытывая давление на свои оборонительные линии. Это может уменьшить возможности оккупантов вести наступление.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.

Разведка констатирует, что украинские силы зашли в российскую многоуровневую линию обороны, расположенную восточнее поселка Работино, и украинские пехотинцы продолжают постепенное тактическое продвижение и истощают российские силы.

Кроме того, сохраняется давление на российские позиции к югу от Бахмута, где украинские силы постепенно продвигаются между Клещиевкой и Андреевкой.

"Очень вероятно, что Россия перебросила силы из других участков фронта на замену истощенным подразделениям вокруг Работино. Эти перебрасывания сил, вероятно, ограничивают способности РФ вести собственные наступательные операции на других участках фронта. Также эти передислокации, вероятнее всего, указывают на то, что они испытывают давление на свои оборонные линии, в том числе вокруг Работино", – отметили в разведке.

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рф перебрасывает подкрепление под Работино, чтобы сдержать ВСУ, - британская разведка 2023-09-10 12:30