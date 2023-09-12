ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета по вопросу контрнаступления

2023-09-12 13:35

Президент Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета, на котором обсуждалось продолжение контрнаступления ВСУ. Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 12 сентября.

"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал Зеленский.

По его словам, также обсуждалась подготовка к встречным действиям рашистов. В частности, речь идет о возведении укреплений, усилении войск на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.

Напомним, с начала контрнаступления в июне ВСУ освободили более 300 кв. км территории на юге и востоке Украины.