ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета по вопросу контрнаступления

2023-09-12 13:35

Президент Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета, на котором обсуждалось продолжение контрнаступления ВСУ. Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 12 сентября.

"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал Зеленский.

По его словам, также обсуждалась подготовка к встречным действиям рашистов. В частности, речь идет о возведении укреплений, усилении войск на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.

Напомним, с начала контрнаступления в июне ВСУ освободили более 300 кв. км территории на юге и востоке Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский хочет убедить Байдена дать ATACMS осенью

2023-09-11 20:04

"Они побегут": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

2023-09-11 18:26

Какие территории украинские войска деоккупировали за неделю

2023-09-11 15:39

Зеленский заявил о подготовке важного оборонного пакета для украинских воинов

2023-09-09 15:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета по вопросу контрнаступления

2023-09-12 13:35

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС снова снизился

2023-09-12 11:33

фото Германия готовит к передаче Украине новой партии современных БМП Marder

2023-09-12 10:26

роССия развернула около полусотни установок "Искандер" возле Украины: в ГУР рассказали об опасности

2023-09-11 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета по вопросу контрнаступления 2023-09-12 13:35
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС снова снизился 2023-09-12 11:33
фото Германия готовит к передаче Украине новой партии современных БМП Marder 2023-09-12 10:26
роССия развернула около полусотни установок "Искандер" возле Украины: в ГУР рассказали об опасности 2023-09-11 22:15