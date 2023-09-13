Жизнь В Черновцах ввели безлимитный билет на весь общественный транспорт

2023-09-13 13:34

В коммунальном транспорте Черновцов ввели безлимитный билет на весь коммунальный транспорт, который будет действительным в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого троллейбусного управления.

"Основными преимуществами билета "Дневной" является множество поездок в течение дня, а также удобство и простота в использовании, поскольку пассажиры могут пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им необходимо", - говорится в сообщении.

Билет будут выпускать пока только в картонном виде. "Такой билет очень удобен в использовании и подлежит переработке", - уверяют транспортники.

Картонный билет будет содержать штрих-код, который будет действительным в течение дня - с момента активации и до 23:00. Предварительная стоимость билета - 50 гривен. Его можно будет приобрести у водителя.