ВОЙНА В Украине Чехия не станет выдавать украинских уклонистов от мобилизации, но есть нюанс

2023-09-15 22:12

Чехія не видаватиме Україні ухилянтів. Про це повідомляє видання Idnes із посиланням на Міністерство юстиції.

Але у відомстві уточнили, що в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію.

"Однак у конкретному випадку це залежатиме не від юридичної кваліфікації, а від фактичної поведінки, за яку українські судові органи зрештою подадуть запит про екстрадицію конкретної людини", - заявив прес-секретар відомства Володимир Ржепка.

Раніше заяви про те, що не видаватимуть Україні тих, хто втік від мобілізації, зробили в Австрії, Німеччині та Угорщині.