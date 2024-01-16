Политика Эстония не будет выдавать украинских уклонистов – Кая Каллас поставила точку в спорном вопросе

2024-01-16 11:33

Премьер Эстонии Кая Каллас заверила, что ее государство не будет выдавать украинских мужчин мобилизационного возраста.

По словам Каллас, она обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в Таллин.

"Президент Зеленский говорил о том, что есть люди, которые находятся на поле боя, а есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать находящихся на поле боя солдат. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например в Эстонии", – сказала она в интервью The Kyiv Independent.

Премьер отметила, что если эти люди соблюдают правила, то они имеют полное право находиться в Эстонии.

"Поэтому мы точно не будем делать ничего с нашей стороны, чтобы выдать этих людей. Это дело Украины - обратиться к находящимся здесь людям и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине", - заявила Каллас.