ВОЙНА В Украине Е-реєстр військовозобовʼязаних: що треба знати, які дані будуть у базі та чому повістки онлайн реальність

2023-10-02 10:27

Велика група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт закону №10062 про створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Тому з жовтня запрацює система “Оберіг”, яка буде отримувати інформацію про чоловіків з різних електронних реєстрів.
Система буде збирати інформацію не тільки призовників, а навіть їх батьків, щоб зв’язатися з ними в разі чого.

Також система буде збирати наступну інформацію:

  •  Персональні дані призовників, військовозобовʼязаних і резервістів
  • Їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)
  •  Сімейний стан
  •  Відомості про сімʼю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорта для виїзду за кордон)
  •  Відомості про місце роботи
  • Відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення
  •  Дані про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності
  •  Відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації
  •  Дані про наявність підстав для виїзду за кордон
  •  Службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень

Чи дійсно повістки будуть розсилати онлайн і як це буде працювати?

Дійсно депутати думають, як краще це зробити. Більшість дійшла до такої думки, що першу повістку чоловік буде отримувати від працівників ТЦК і вона одразу буде заноситися в систему оберіг. В системі чоловік уже буде помічений, що отримав повістку та де він знаходиться.

Напротязі двох тижнів, якщо чоловік не явиться В ТЦК, то другу повістку він отримає онлайн в системі “Оберіг”, уже не потрібно це робити персонально. І якщо буде проігнорована друга повістка, то чоловіком будуть займатися правоохоронні органи.

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