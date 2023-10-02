Е-реєстр військовозобовʼязаних: що треба знати, які дані будуть у базі та чому повістки онлайн реальність

Велика група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт закону №10062 про створення електронного реєстру військовозобов’язаних.
Тому з жовтня запрацює система “Оберіг”, яка буде отримувати інформацію про чоловіків з різних електронних реєстрів.
Система буде збирати інформацію не тільки призовників, а навіть їх батьків, щоб зв’язатися з ними в разі чого.
Також система буде збирати наступну інформацію:
Чи дійсно повістки будуть розсилати онлайн і як це буде працювати?
Дійсно депутати думають, як краще це зробити. Більшість дійшла до такої думки, що першу повістку чоловік буде отримувати від працівників ТЦК і вона одразу буде заноситися в систему оберіг. В системі чоловік уже буде помічений, що отримав повістку та де він знаходиться.
Напротязі двох тижнів, якщо чоловік не явиться В ТЦК, то другу повістку він отримає онлайн в системі “Оберіг”, уже не потрібно це робити персонально. І якщо буде проігнорована друга повістка, то чоловіком будуть займатися правоохоронні органи.