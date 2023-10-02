ВОЙНА В Украине Е-реєстр військовозобовʼязаних: що треба знати, які дані будуть у базі та чому повістки онлайн реальність

2023-10-02 10:27

Велика група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт закону №10062 про створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Тому з жовтня запрацює система “Оберіг”, яка буде отримувати інформацію про чоловіків з різних електронних реєстрів.

Система буде збирати інформацію не тільки призовників, а навіть їх батьків, щоб зв’язатися з ними в разі чого.

Також система буде збирати наступну інформацію:

Персональні дані призовників, військовозобовʼязаних і резервістів

Їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)

Сімейний стан

Відомості про сімʼю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорта для виїзду за кордон)

Відомості про місце роботи

Відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення

Дані про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності

Відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації

Дані про наявність підстав для виїзду за кордон

Службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень

Чи дійсно повістки будуть розсилати онлайн і як це буде працювати?

Дійсно депутати думають, як краще це зробити. Більшість дійшла до такої думки, що першу повістку чоловік буде отримувати від працівників ТЦК і вона одразу буде заноситися в систему оберіг. В системі чоловік уже буде помічений, що отримав повістку та де він знаходиться.

Напротязі двох тижнів, якщо чоловік не явиться В ТЦК, то другу повістку він отримає онлайн в системі “Оберіг”, уже не потрібно це робити персонально. І якщо буде проігнорована друга повістка, то чоловіком будуть займатися правоохоронні органи.