Политика Спикер Палаты представителей США поставил ультиматум для продолжения помощи Украине

2023-10-02 20:48

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на американской границе умирает больше граждан его страны, чем на войне в Украине. Он указал, что хочет помочь Киеву, но США в приоритете.

"Я поддерживаю возможность убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", - заявил Маккарти в эфире Face the Nation.

По его словам, перед тем как помогать Украине, нужно обеспечить безопасность границ США.

"Украина не получит какой-то большой пакет, если граница не будет в безопасности. Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", - подытожил политик.

Помощь Украине от США - последние новости

Президент США Джо Байден еще в августе подал запрос о предоставлении Украине 24,1 миллиарда долларов в качестве военной помощи. В то же время не все американские законодатели согласны пойти на этот шаг.

1 октября США утвердили временный бюджет, в котором не предусмотрена помощь Украине. В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования.

Кроме того, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сравнил ситуацию с решением США вывести свой военный контингент из Афганистана, подчеркнув, что блокирование помощи Украине было бы аналогичной ошибкой.