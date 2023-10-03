ВОЙНА В Украине Силы обороны заняли более выгодные позиции у Андреевки – ISW

2023-10-03 17:37

В Институте изучения войны заявили о том, что Силы обороны заняли более выгодные позиции у Андреевки, а также удерживают укрепление от российских атак к западу от Работино.

Российские войска совершили неудачную атаку вблизи Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).

2 октября спикер Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что подразделения 25-й общевойсковой армии России заменили подразделения 41-й российской ЦПО (ЦПО) и 76-й десантно-штурмовой дивизии (ВДВ), ранее понесшие большие потери во время действий под Кременной.

Евлаш заявил, что элементы российской 25 CAA заняли оборонительные позиции в этом районе, но что российские силы не используют эти элементы с "высокой интенсивностью".

Российские источники утверждали, что 2 октября украинские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Кременной. Минобороны России утверждало, что российские силы отразили две украинские атаки вблизи Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной) Луганской области.

1 октября российский военный блоггер заявил, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Торского (12 км к западу от Кременной) и района Серебрянского леса.

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но 2 октября не добились никаких подтвержденных успехов. Представитель Восточной группы войск ВС Украины капитан Илья Евлаш заявил, что тяжелые бои продолжаются к югу от Бахмута в районе железнодорожного пути, вдоль которого проходит нынешняя российская линия защита.

Евлаш заявил, что российские войска стремятся любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продолжали попытки продвинуться к востоку от железнодорожной линии возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и что украинские войска занимают неопределенные более "выгодные" позиции в этом районе.

Российский источник утверждает, что чеченский отряд спецназа "Ахмат" и 1-й батальон 4-й ОМСБр отразили украинскую атаку вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Андреевки.

Российские войска продолжили контратаки в районе Бахмута, но не продвинулись 2 октября. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Андреевки. Российский милблогер заявил, что российские войска контратаковали возле Клищиевки.

2 октября российские войска продолжили наступление на линии Авдеевка-Донецк и недавно продвинулись вперед. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска 1 и 2 октября захватили несколько украинских позиций вблизи Северного (6 км западнее Авдеевки), и Степного (8 км северо-западнее Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки восточнее Степного и вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (на западной окраине города Донецк) и Новомихайловки (36 км юго-западнее) Авдеевки).

Сообщается, что 2 октября украинские силы контратаковали на линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Невельского и Красногоровки (оба непосредственно к западу от Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы контратаковали против российских сил в направлении Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки), Опытного (3 км юго-западнее Авдеевки), Красногоровки и Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки).

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей и незначительно продвинулись 2 октября.

Российское МО заявило, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей, но 2 октября добились каких-либо подтвержденных успехов. Российский военный блоггер утверждал, что есть неподтвержденные сообщения о том, что российские войска продвинулись на 100-150 метров к востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), где действуют части российской 36-й общевойсковой армии.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), Равнополья (10 км юго-западнее Великой Новоселки) и Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки). Другой российский военный блоггер заявил, что российские войска атаковали из Приютного, но не уточнил результат.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия в Западной Запорожской области, но не продвинулись 2 октября. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Работино. Российский источник утверждает, что украинские войска проводят ежедневные наступательные операции к северо-востоку от Работино.

1 октября ISW оценила, что украинские войска потеряли позиции юго-западнее Работино во время контратак России между 13 и 30 сентября. Однако ISW обновляет оценку на основе новых видеоматериалов, опубликованных 2 октября, и спутниковых снимков, указывающих на то, что украинские силы все еще удерживают эти позиции и удерживают их примерно с 12 по 17 сентября.

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись 2 октября. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Российские военные блоггеры также утверждали, что российские силы неудачно атаковали вблизи Вербового.

Украинский чиновник заявил, что российские войска все чаще используют авиацию для ударов по Херсонской области ночью, а не днем. Представитель украинского Южного оперативного командования капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска запустили лишь две авиационные бомбы КАБ-500 по Херсонской области в течение суток 1 октября, но ночью с 1 на 2 октября выпустили 18 авиабомб КАБ-500. Гуменюк сообщила, что российский удар повредил больницу и критическую инфраструктуру.