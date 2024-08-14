ВОЙНА В Украине Силы обороны над Курской областью уничтожили Су-34

2024-08-14 18:26

Украинские защитники в ночь на 14 июля на территории Курской области россии сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Рубрика.

Как отмечается в сообщении, сегодня ночью на территории Курской области (рф), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

«Работа по ликвидации окупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно», — добавили в Генштабе.

Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 366 вражеских самолетов.

Напомним, 10 августа в Курской области российско-оккупационные войска потеряли ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем.

Как сообщили российские пропагандисты, экипаж Ка-52, состоявший из летчика и штурмана-оператора, погиб.

Они также заявили, что ударный вертолет был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) над Курской областью РФ.

Также 6 августа пропагандистские телеграмм-каналы сообщили, что вертолет Ка-52 совершил жесткую аварийную посадку после поражение зенитной ракетой или другим средством противовоздушной обороны.

Факт ущербавертолета 6 августа подтвердила и Сумская военная администрация. Тогда по данным властей в небе над Сумщиной подразделения Сил безопасности и обороны уничтожили российские баллистическую ракету, два беспилотника и один вертолет.

События в Курской области

Напомним, 6 августа, утром в российских Telegram-каналах появилась информация, что о украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Курской области.

В свою очередь диктатор россии владимир путин провел видеовстречу с временным исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и призвал его быть мужественным и собранным. Также российские власти приняли решение выплачивать по 10 тысяч рублей (116 долларов) тем жителям Курской области, покинувшим опасные районы региона.

По данным Washington Post, сейчас Украина контролирует газоизмерительную станцию ​​»Суджа», расположенную примерно в 8 километрах вглубь россии. В россии это не возражают.

12 августа президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые прямо подтвердили наступательную операцию ВСУ в Курской области рф. В настоящее время под контролем украинских войск находится около тысячи квадратных километров территории России.

Стоит отметить, что по состоянию на 12 августа украинская армия контролирует ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области россии, сообщает DeepState.

Президент Владимир Зеленский проинформировал, что по состоянию на 13 августа, ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области.