Силы обороны над Курской областью уничтожили Су-34

Украинские защитники в ночь на 14 июля на территории Курской области россии сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Рубрика.
Как отмечается в сообщении, сегодня ночью на территории Курской области (рф), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
«Работа по ликвидации окупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно», — добавили в Генштабе.
Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 366 вражеских самолетов.
Напомним, 10 августа в Курской области российско-оккупационные войска потеряли ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем.
Как сообщили российские пропагандисты, экипаж Ка-52, состоявший из летчика и штурмана-оператора, погиб.
Они также заявили, что ударный вертолет был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) над Курской областью РФ.
Также 6 августа пропагандистские телеграмм-каналы сообщили, что вертолет Ка-52 совершил жесткую аварийную посадку после поражение зенитной ракетой или другим средством противовоздушной обороны.
Факт ущербавертолета 6 августа подтвердила и Сумская военная администрация. Тогда по данным властей в небе над Сумщиной подразделения Сил безопасности и обороны уничтожили российские баллистическую ракету, два беспилотника и один вертолет.
События в Курской области
Напомним, 6 августа, утром в российских Telegram-каналах появилась информация, что о украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Курской области.
В свою очередь диктатор россии владимир путин провел видеовстречу с временным исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и призвал его быть мужественным и собранным. Также российские власти приняли решение выплачивать по 10 тысяч рублей (116 долларов) тем жителям Курской области, покинувшим опасные районы региона.
По данным Washington Post, сейчас Украина контролирует газоизмерительную станцию »Суджа», расположенную примерно в 8 километрах вглубь россии. В россии это не возражают.
12 августа президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые прямо подтвердили наступательную операцию ВСУ в Курской области рф. В настоящее время под контролем украинских войск находится около тысячи квадратных километров территории России.
Стоит отметить, что по состоянию на 12 августа украинская армия контролирует ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области россии, сообщает DeepState.
Президент Владимир Зеленский проинформировал, что по состоянию на 13 августа, ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области.