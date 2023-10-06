Курьезы Украинский танкист позвонил производителю трофейного танка и получил консультацию по ремонту

2023-10-06 18:28

Український танкіст зателефонував до "Уралвагонзаводу" з приводу поломки трофейного Т-72Б3, і йому допомогли. Щоправда, про те, що є військовослужбовцем ЗСУ, він розповів наприкінці бесіди.

Як пише Forbes, військовослужбовець зіткнувся з технічними проблемами, не знайомими українським фахівцям.

Танкіст зателефонував виробнику танка і на гарячій лінії його з'єднали з одним із конструкторів, який допоміг вирішити проблеми – інженери вважали, що несправності могли бути пов'язані з виробничим процесом.

Після консультації боєць зі сміхом зізнався конструкторам, що він українець, а танк був захоплений у бою під Ізюмом минулого року.