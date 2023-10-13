ВОЙНА В Украине Швейцария даст более 100 миллионов евро на разминирование территории Украины

2023-10-13 08:26

Правительство Швейцарии выделит более 100 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с Федеральным советником по иностранным делам Швейцарии Игнацио Кассисом.

По словам Свириденко, Украина придерживается международной системы приоритетов разминирования. В первую очередь обследуется критическая инфраструктура, например, газопроводы, линии электропередач. Второе - это безопасность граждан, обследование домов. Третье - земли сельскохозяйственного назначения. И в завершение - леса и надводно-подводное разминирование.

Игнацио Кассис заверил, что Швейцария и дальше настроена тесно сотрудничать с правительством Украины в вопросах гуманитарного разминирования. Он заявил, что правительство планирует, что Вторая Международная донорская конференция по гуманитарному разминированию Украины состоится в следующем году в Швейцарии.