ВОЙНА В Украине Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов

2023-10-27 17:32

Три крупнейших фонда Украины за девять месяцев 2023 года собрали 12,5 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот.

Лидером по сбору средств является платформа United24 - 7,94 млрд грн, или 63% от общего объема. Почти четверть средств (чуть больше 3 млрд грн) получил фонд Вернись живым, еще около 1,5 млрд грн (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

Отмечается, что больше всего пожертвований поступило на потребности ВСУ - 7,06 млрд грн (89% от общего объема).

Как известно, в мае 2023 года платформа United24 начала сборы по двум новым направлениям - на гуманитарное разминирование и потребности образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн грн, на 76 млн грн.

Фонд Вернись живым в августе собрал 0,5 млрд грн, что является лучшим показателем за последние полтора года. Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы войны.

В Фонд Сергея Притулы рекордная сумма донатов (около 243 млн грн) поступила в июле. В фонде отмечают, что это связано с проведением сбора для приобретения пяти комплектов беспилотников EOS C VTOL для разведки. В среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн грн.