Для украинцев готовят смарт-мобилизацию: что изменится для военнообязанных

2023-10-30 18:26

Федоров считает, что онлайн-мобилизация имеет целый ряд плюсов.

В Украине планируют запустить пилотную версию смарт- мобилизация. В Мицифре считают, что такое нововведение позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они хотят мобилизоваться.

Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить во рту ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться", — объяснил он.

Федоров объяснил, что благодаря смарт-мобилизации можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить и насколько будут мотивированы.

Он считает, что онлайн-мобилизация имеет ряд плюсов. В частности:

- "Ты не должен идти в военкомат...

- Ты проходишь онлайн-тест, ты приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить.

- Ты после этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя".