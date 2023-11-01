ВОЙНА В Украине У Верховній Раді зарєстровано законопроєкт про проведення ротації військовослужбовців

2023-11-01 14:31

В пояснювальній записці до документа сказано, що в більшості військових, які зараз перебувають в зоні бойових дій — "критична втомленість, високий рівень психоемоційного виснаження, що, як наслідок, призводить до низької індивідуальної бойової спроможності".

Документом зпропоновано встановити терміни ротації, які не повинні перевищувати 90 днів, а в разі неможливості виконати ці заходи вчасно не пізніше 105 діб.

Також запропоновано зобов’язати командування здійснювати ротацію особового складу у повному складі у разі:

⏺ перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб;

⏺зазнання втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

Також запропоновано встановити термін відновлення бойової спроможності — не менше 30 днів.

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ВОЙНА В Украине

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Озвучены реальные потери оккупантов в Украине за октябрь 2023-11-01 15:38