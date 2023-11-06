ВОЙНА В Украине Верховная Рада готовит крайне важные изменения для военных, которые находятся на передовой

2023-11-06 09:37

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який врегульовує процес заміни (ротації) особового складу військовослужбовців, які знаходяться в зоні бойових дій.

Документ вносить зміни до ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» та вводить поняття «ротації» до українського законодавства.

Терміни ротації в Україні буде встановлювати командування ЗСУ, але вони не повинні перевищувати 90 днів (якщо не можна виконати ці заходи вчасно - не більше 105 діб).

Ротація буде обовʼязковою, якщо підрозділ зазнав понад 30% санітарних втрат від штатної чисельності особового складу.

Відправляти військових у пункт постійної дислокації для відновлення будуть на строк не менше 30 днів

Командирів, які порушуватимуть правила ротації особового складу, будуть притягувати до відповідальності.