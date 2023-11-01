ВОЙНА В Украине Будут ли отключения света в Украине в ноябре: в Минэнерго сделали заявление

2023-11-01 16:48

 

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей украинцев.

Министерство энергетики опровергло информацию о том, что в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии, которую распространял один из народных депутатов Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сейчас ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины. Обращаем ваше внимание на то, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-террориста России. С окончанием прошлого ОЗП эту информацию пытались распространять различные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре", - отметили в Минэнерго.

Как сообщается, электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей украинцев. Также этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины.

Кроме того, отметили в министерстве, сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии.

Также в ведомстве подчеркнули, что отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Блэкауты в Украине - какие есть угрозы

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что оккупанты готовятся бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить страну в блэкаут и холод. Он отметил, что украинские военные прекрасно это осознают. Кроме того, Юсов добавил, что Украина будет отвечать на атаки оккупантов.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с электроснабжением в Украине сильно зависит от обстрелов. В случае масштабных атак, в результате которых будут повреждены крупные энергообъекты, есть риски возникновения новых блэкаутов.

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