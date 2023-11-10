ВОЙНА В Украине ЧИ Є ПІЗНЄ ПРИБУТТЯ ПОТЯГА ВИПРАВДАННЯМ ПРИ ПОРУШЕННІ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ

2023-11-10 22:12

Перебування на вулиці під час комендантської години можливе лише за спеціальної перепустки.

Під час комендантської години, щоб перебувати на вулиці, громадянам потрібна перепустка. Навіть прибуття потягу в цей час не вважається виправданням для порушення цього правила.

«Якщо людина прибуває потягом, то рекомендується перебувати на вокзалі до того, коли комендантська година перестане діяти».

«Є категорія людей, які зможуть перебувати (на вулиці під час комендантської години - ред.). Вони мають бути обов'язково з перепустками. Це категорія людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури чи обслуговують їх».

Існують спеціальні винятки для певних осіб, які отримують спеціальні перепустки і мають право перебувати на вулицях під час комендантської години. Такі правила стосуються також транспорту.