ВОЙНА В Украине Как погода в Украине повлияет на ход боевых действий

2023-11-13 10:27

Погода в Украине повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации, допустил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если... пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться", - заявил спикер.

Он добавил, что важной задачей для украинских войск остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых позиций врага.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды – дождей и морозов – мы их выморозим", – подчеркнул Фитьо.