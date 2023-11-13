ВОЙНА В Украине Президент Латвии призвал дать Украине больше оружия - без этого мира в Европе не будет

2023-11-13 12:28

московия готовится к продолжительной войне против украинцев. Однако победа Украины – сохранит мир в Европе. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Associated Press.

Для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль, отметил латвийский лидер.

"Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, разрешим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", - добавил он.

Ринкевичс отметил, что Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского и предоставить Украине больше оружия, поскольку "мы не предоставили столько, сколько должны были".

По его словам, россия сейчас мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для длительной войны, чтобы попытаться "задушить" Украину.

Президент Латвии отметил, что россия превращается из автократии в тоталитарный режим, в связи с чем прибегает к пропаганде, которая стала еще хуже со времен холодной войны.

Он напомнил о том, что рашисты демонстрируют видео или анимационные ролики об уничтожении городов в Европе или США ядерным оружием и утверждают о том, что применение ядерного оружия "это действительно проще простого", также называют украинцев "какой-то низшей человеческой расой", напоминающей то, как "нацистская Германия говорила о евреях".