Политика Президент Латвии призвал снять ограничения на использование Украиной всех видов оружия

2024-09-05 09:31

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на российский удар по Полтаве и призвал снять ограничения на использование украинскими войсками всех видов оружия против россии. Об этом он написал в соцсети Х.

Ринкевичс отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию на востоке, а поможет сохранить жизнь гражданского населения Украины.

"Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против россии должны быть упразднены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.

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