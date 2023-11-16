ВОЙНА В Украине Зафиксировано сразу два случая применения химического оружия врагом

2023-11-16 10:27

Русские террористы применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине: Бахмутском и Сватовском. Об этом сообщает в своем отчете Deep State в Telegram.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах немало", и уже неоднократно использовался против украинских войск.

В Deep State констатируют, что Авдеевка остается горячей точкой, однако оккупанты пытаются вести наступательные действия на многих других участках, что "создает существенные проблемы в управлении резервами".

Враг не жалеет своих резервов, отправляя в бой подразделения до их слаживания. К примеру, 104 десантно-штурмовой полк врага, который должен до 1 декабря проходить слаживание, "либо уже находится в Херсонской области, либо находится на марше".