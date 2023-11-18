ВОЙНА В Украине Повестка теперь в платежке за коммуналку: считается ли она врученной в случае оплаты за комуслуги

2023-11-18 11:30

 

По закону, повестку может вручать и руководитель ЖЭКа.

В Украине начали по-новому присылать повестки – теперь в некоторых крупных городах, в том числе и в столице, их намеренно прикрепляют к бумажным платежкам за коммунальные услуги.

После этого в соцсетях появились оживленные дискуссии, мол, зачем делать именно так, имеет ли такое прикрепление какую-нибудь юридическую силу, считается ли повестка врученной, если по этой платежке оплачена коммуналка.

О том, с какой целью ЖЭКи это делают, возможно, с ведома или по указанию ТЦК – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Андрей Межирицкий, разбирающийся, в том числе, в теме мобилизации.

"По закону, повестку может вручать и руководитель ЖЭКа. Соответственно, скорее всего, ТЦК запросил у ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на той территории, которую обслуживает определенный ЖЭК. После этого были сформированы повестки на этих лиц, их передали ЖЭКу с требованием вручить, – говорит Андрей Межирицкий. – Руководство ЖЭКа понимает, что они – не военные, что против них могут и физическую силу применить. Поэтому поручение ТЦК выполняют, прикрепляя повестки к платежкам. Никаких последствий такой способ оповещения не несет".

По словам Андрея Межирицкого, есть ошибочное мнение относительно того, что если коммуналка оплачена, то и повестка, прикрепленная к платежке, считается врученной.

"Законом такое не предусмотрено. Доказать, что повестка вручена надлежащим образом, можно в том случае, если там есть подпись лица, которому эта повестка вручается. Кроме того, непонятно, кто именно оплатил коммуналку", – уточняет Андрей Межирицкий.

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В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ ПРАВИЛА МОБІЛІЗАЦІЇ - ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2023-11-17 21:36