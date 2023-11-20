ВОЙНА В Украине Погода тормозит боевые действия в Украине — ISW

2023-11-20 20:04

 

Помешает дождливая погода, которая замедляет темпы боевых действий.

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, однако погода замедляет темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский "военкор" отметил, что плохая погода мешает использованию бронетехники в западной Запорожской области, но украинские войска все еще атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

"Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", — отметили в ISW.

Министерство обороны Великобритании 18 ноября оценило, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

Там добавили, что ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку наступает холодная зимняя погода.

Ранее сообщалось, что россияне модифицировали кассетные авиабомбы и впервые использовали их против ВСУ — плохая погода препятствует использованию бронетехники на фронте.

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