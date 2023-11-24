ВОЙНА В Украине Раскрыта реальная численность российских войск на Беларуси

2023-11-24 12:29

На Беларуси россияне содержат небольшой контингент из нескольких сотен личного состава. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

"Оккупанты содержат небольшой контингент на территории Беларуси. Он насчитывается сотнями личного состава. Это персонал и личный состав передающих центров и аэродромные работники", - рассказал он.

Повх отметил, что говорить о том, что россияне полностью вывели свои войска из Беларуси, нельзя.

За последние сутки оперативная обстановка на северной границе с Беларусью существенных изменений не испытала, добавил спикер.

"Признаков создания ударных группировок врага не выявлено. Также не выявлено аномальных передвижений ВС Беларуси в тактической и оперативно-тактической глубине от границы", - сказал Повх.

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