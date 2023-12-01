ВОЙНА В Украине Україна і НАТО вперше в історії домовилися про реалізацію спільних проєктів в оборонній індустрії

2023-12-01 20:34

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками участі в першому в історії засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ заявив, що Україна та НАТО домовилися про втілення спільних проєктів в оборонній індустрії.

Голова МЗС України наголосив, що європейська оборонна промисловість вимагає термінового посилення завдяки створенню спільного простору оборонних індустрій Європи, який об’єднає промисловість держав євроатлантичної спільноти та країн-однодумців.

Міністр нагадав, що Україна провела у вересні успішний Форум оборонних індустрій, який обʼєднав 252 провідні оборонні компанії світу та започаткував десятки партнерств з українськими виробниками.

“Україна вже в рази збільшила власне виробництво зброї. Нині нам потрібні ваші рішення в цьому ж напрямі. Якомога швидші та рішучіші”, – сказав Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україні нині необхідні перевага в повітрі, удосконалені засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейні можливості, нові протимінні технології та розширені можливості тренування.

Зокрема, очільник МЗС України закликав союзників НАТО продовжити посилення протиповітряної оборони України для захисту українських міст і селищ, а також надати додаткові гаубиці, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, дрони та далекобійні ракети.

Міністр висловив вдячність державам-членам НАТО за військову підтримку України, привітав створення коаліції ППО та закликав усі держави виділити ресурси на її посилення.