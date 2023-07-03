ВОЙНА В Украине Відмова прийняти Україну в НАТО буде «самогубством» для Європи, - Дмитро Кулєба

2023-07-03 11:33

Відмова прийняти Україну в НАТО буде «самогубством» для Європи, оскільки це закладе основи для нової війни, - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Politico

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, тому що це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", - сказав міністр.

За словами Кулеби, єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору загалом – це прийняти Україну в НАТО, тому що росія не наважиться повторити цей досвід знову.

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