ВОЙНА В Украине Відмова прийняти Україну в НАТО буде «самогубством» для Європи, - Дмитро Кулєба

2023-07-03 11:33

Відмова прийняти Україну в НАТО буде «самогубством» для Європи, оскільки це закладе основи для нової війни, - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Politico

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, тому що це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", - сказав міністр.

За словами Кулеби, єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору загалом – це прийняти Україну в НАТО, тому що росія не наважиться повторити цей досвід знову.