ВОЙНА В Украине Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку по Киеву и пообещал "ответ"

2023-12-13 20:48

По словам Зеленского, Украина продолжает наращивать мощности ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "ответ" за вражескую ракетную атаку на Киев.

Об этом глава государства написал в социальных сетях.

"Сегодня (13 декабря — ред.) ночью было 10 баллистических ракет. Все сбито! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я спасибо службам, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности". для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок", — сообщил он.

Зеленский отметил, что Украина договорилась с США работать над увеличением количества систем ПВО.

"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизнь! А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым. кварталах, детских садах и энергетических объектах зимой. Ответ на все это будет. Обязательно!", — заверил он.

Напомним, около 03:00 Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Выпустила по столице 10 ракет. Обломки рухнули в разных районах. В результате обстрела пострадали до полусотни человек.