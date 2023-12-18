ВОЙНА В Украине ВСУ получили первую партию новых украинских ударных беспилотников Scythe

2023-12-18 11:33

Украинская компания-производитель передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. О завершении закупки вооружений идет речь в официальном заявлении фирмы, пишет Defence Blog.

Компания стремится увеличить темпы производства до 500 БпЛА в месяц. AQ 400 Scythe способны лететь на расстояние 750 км и нести полезную нагрузку до 70 килограммов.

Беспилотники можно запускать с помощью коротких взлетно-посадочных полос или катапультов. Среди особенностей этих БПЛА также называют быстрое изготовление, возможность массового производства и экономическую эффективность.

Terminal Autonomy наладила производство дронов-камикадзе через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на производстве аналогичных платформ. Хотя компания закупает некоторые комплектующие за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.